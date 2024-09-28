Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي تحدث أمس مرتين مع نظيره الإسرائيلي بشأن الأحداث في لبنان (الحدث)

Lebanon 24
28-09-2024 | 10:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأميركي: فرص التسوية مع لبنان تتقلص والاتجاه واضح
lebanon 24
28/09/2024 19:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي يؤكد في اتصال مع وزير الأمن الإسرائيلي قلقه بشأن التصعيد الحالي بين إسرائيل وحزب الله
lebanon 24
28/09/2024 19:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي يقول إنه أكد لنظيره الإسرائيلي دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل في مواجهة التهديدات من إيران وحزب الله (سكاي نيوز)
lebanon 24
28/09/2024 19:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون في البنتاغون: وزير الدفاع لويد أوستن تحدّث الثلاثاء مرتين مع نظيره الإسرائيلي
lebanon 24
28/09/2024 19:58:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:57 | 2024-09-28
12:53 | 2024-09-28
12:48 | 2024-09-28
12:41 | 2024-09-28
12:40 | 2024-09-28
12:40 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24