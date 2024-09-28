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البنتاغون: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي عزم واشنطن منع إيران وشركائها من استغلال الوضع أو توسيع الصراع (الجزيرة)

Lebanon 24
28-09-2024 | 11:06
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