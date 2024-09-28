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عائلات الأسرى الإسرائيليين للحكومة: استغلوا الوضع الجديد في الشمال لإنهاء الحرب في الجنوب مقابل صفقة تبادل (الجزيرة)

Lebanon 24
28-09-2024 | 11:41
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