رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: بداية أدعوكم للوقوف وقفة صمت حداداً على روح الشهيد سماحة السيد حسن نصرالله وجميع الشهداء الذين سقطوا نتيجة حرب الابادة التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان

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