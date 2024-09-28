ميقاتي: أمامَ هولِ ما يتعرض له لبنان من عدوانٍ إسرائيليٍّ وحشي، فإني أدعوكم الى مواجهةِ ما يجري بمسؤولية وطنية تصون وحدَتَنا

Lebanon 24