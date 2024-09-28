Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: أستحلفُكم اليومَ أنْ نضع جانباً خلافاتِنا السياسية ومواقِفنا المتباعدة وخياراتِنا المتباينة، ونلتقي جميعاً على ما يصونُ الوطنَ ويحميه

Lebanon 24
28-09-2024 | 12:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: مسؤوليتنا الوطنية في هذه اللحظة التاريخية والاستثنائية تتطلب وضع الخلافات السياسية والمواقف المتباعدة والخياراتِ المتباينة جانبا لكي نلتقي جميعاً على ما يصونُ الوطنَ ويحميه ويقوي منعته
lebanon 24
29/09/2024 01:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تضامنَنا اليومَ في هذه اللحظاتِ المصيريّة مِنْ عمرِ الوطن هو أقوى ردّ على العدوانِ الاسرائيليِّ
lebanon 24
29/09/2024 01:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بري تابع مع ميقاتي تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية
lebanon 24
29/09/2024 01:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي تلقى اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا وبحثٌ في تطورات وضع لبنان
lebanon 24
29/09/2024 01:56:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2024-09-28
18:35 | 2024-09-28
18:27 | 2024-09-28
18:25 | 2024-09-28
18:23 | 2024-09-28
18:19 | 2024-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24