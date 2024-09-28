ميقاتي: أستحلفُكم اليومَ أنْ نضع جانباً خلافاتِنا السياسية ومواقِفنا المتباعدة وخياراتِنا المتباينة، ونلتقي جميعاً على ما يصونُ الوطنَ ويحميه

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