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ميقاتي: ذهبنا إلى الأمم المتحدة للتوصل الى حل ولكن العدو ذهب بنية الغدر والتخطيط لمزيد من المجازر

Lebanon 24
28-09-2024 | 12:38
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