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ميقاتي: اعتذر عن كل تقصير قد حصل بالنظر الى محدوديّةِ الامكاناتِ وضخامةِ الحاجات بعدما بلغَ نزوحُ أبنائنا في المناطقِ المستهدفة حداً فاقَ كلَّ التوقعات

Lebanon 24
28-09-2024 | 12:40
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ميقاتي: الشهداءَ الذينَ سقطوا مِنْ كلِّ المناطق ورَووا بدمائهم الارضَ والجرحى الذين تعجُّ بهم المستشفيات والمراكز الصحية وأهلَنا الذين هُجِّروا قسراً من بيوتِهم وأرضِهم يستصرخونَ ضمائرَ الجميع بأنْ يتناسوا كلَّ ما يفّرق ويركّزوا على كلِّ ما يجمع
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