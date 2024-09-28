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نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس: نصر الله كان "إرهابيا" ويداه ملطختان بالدماء. (الجزيرة)
Lebanon 24
28-09-2024
|
13:25
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