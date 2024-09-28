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وزير الخارجية الإيراني: نصرالله استُهدف بسلاحٍ خارق للتحصينات مُقدّم من الولايات المتحدة لإسرائيل

Lebanon 24
28-09-2024 | 13:55
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