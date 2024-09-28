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القناة 14 الإسرائيلية: غالانت كان قد تحفظ على تصفية نصر الله لكن نتنياهو وافق على ذلك من نيويورك (الجزيرة)

Lebanon 24
28-09-2024 | 14:20
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