الحلبي: لا يجب ان تبدأ المدارس بالتعليم "اونلاين" قبل صدور تعميم عن وزارة التربية بهذا الخصوص ولذلك "يسمحولنا" ولوقف أي نشاط حتى مساء السادس من تشرين الأول (mtv)

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