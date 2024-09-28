وزير البيئة ناصر ياسين من السراي الحكومي: نحن أمام مرحلة تستوجب التضامن الوطني ولحظة حرجة جداً في ظل حرب الإبادة والتهجير والتدمير والقتل الممنهج (mtv)

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