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مصادر إيرانية ل"رويترز": الممرّات البرية هي حالياً أفضل طريق لنقل الصواريخ والمسيرات عبر العراق وسوريا إلى لبنان

Lebanon 24
28-09-2024 | 19:09
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