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هيئة البث الإسرائيلية: صاروخ أصاب منزلا في كريات شمونة وتسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات

Lebanon 24
29-09-2024 | 00:14
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