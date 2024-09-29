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هيئة البث الإسرائيلية: صاروخ أصاب منزلا في كريات شمونة وتسبب بأضرار مادية دون تسجيل إصابات
Lebanon 24
29-09-2024
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00:14
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