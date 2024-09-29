الراعي: المجتمع الدولي مطالب بالتحرك تمهيدا لاحلال السلام العادل الذي يضمن حقوق شعوب المنطقة وآن الأوان ليدرك جميع اللبنانيين أن ما من مساند لهم سوى أنفسهم

Lebanon 24