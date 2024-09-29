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ميقاتي: دعوت المحافظين مع الوزراء المختصين للاجتماع في السرايا ونهدف للسعي أكثر لتأمين المستلزمات المطلوبة للنازحين

Lebanon 24
29-09-2024 | 05:42
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء: مع احترامنا الكلي لحرية ابداء الرأي فاننا نأسف لما حصل بالامس وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم لأن مصالح الناس وادارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا
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