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ميقاتي: سنقوم بتنظيم العمليات المرتبطة بصرف الأموال وسنتشاور مع هيئة الشراء العام بهذا الأمر وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة

Lebanon 24
29-09-2024 | 05:44
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