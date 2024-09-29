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ميقاتي: سنقوم بتنظيم العمليات المرتبطة بصرف الأموال وسنتشاور مع هيئة الشراء العام بهذا الأمر وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
Lebanon 24
29-09-2024
|
05:44
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