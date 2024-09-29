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ميقاتي: متمسكون بتطبيق القرار 1701 والجيش حاضر لتنفيذ هذا القرار والأساس هو دعمه

Lebanon 24
29-09-2024 | 05:47
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