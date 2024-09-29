Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: لتطبيق القرار 1735 أيضاً ولبنان يؤمن بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية بينما غيرنا لا يؤمن إلا بشرعية الغاب

Lebanon 24
29-09-2024 | 05:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: نطالب مجددا بالعمل على وقف العدوان الاسرائيلي وتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة
lebanon 24
29/09/2024 13:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بو حبيب في الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف إطلاق النار على الجبهات لتطبيق القرارات الدولية
lebanon 24
29/09/2024 13:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هذا العدوان الجديد ضد لبنان يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين الدولية وعدواناً سافراً على القيم الانسانية وهذا الأمر ليس غريباً على العدو الاسرائيلي ونحن نشهد جرائمه المتتالية على المناطق اللبنانية وفي الأراضي الفلسطينية أيضاً
lebanon 24
29/09/2024 13:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ضربة الضاحية.. ميقاتي اعطى توجيهاته لاستنفار كل الاجهزة المعنية: العدو لا يأبه للمساعي الدولية
lebanon 24
29/09/2024 13:52:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:41 | 2024-09-29
06:40 | 2024-09-29
06:37 | 2024-09-29
06:34 | 2024-09-29
06:21 | 2024-09-29
06:07 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24