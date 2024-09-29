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الاتحاد الأوروبي: خصصنا 10 ملايين يورو لدعم المتضررين في لبنان من الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل (الجزيرة)

Lebanon 24
29-09-2024 | 12:35
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