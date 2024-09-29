Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا نحو 120 هدفا عسكريا لحزب الله في مناطق جنوب وعمق لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
29-09-2024 | 12:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 45 هدفا لحزب الله في منطقة كفرا في جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
30/09/2024 01:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله في عيترون وكفر كلا وميس الجبل والطيبة والعديسة جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
30/09/2024 01:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا محمد علي إسماعيل قائد وحدة الصواريخ لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل
lebanon 24
30/09/2024 01:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
lebanon 24
30/09/2024 01:14:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:59 | 2024-09-29
17:56 | 2024-09-29
17:53 | 2024-09-29
17:50 | 2024-09-29
17:48 | 2024-09-29
17:44 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24