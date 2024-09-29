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الوزير الاسرائيلي جدعون ساعر: ما حصل في بيروت والحديدة هو ما كنت أريده دوما ويحصل الآن

Lebanon 24
29-09-2024 | 13:16
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