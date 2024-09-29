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الناطق العام باسم الجيش الإسرائيلي: الحوثيون وحزب الله وكلاء لإيران ويختطفان دولتيهما

Lebanon 24
29-09-2024 | 14:29
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