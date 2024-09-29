Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات بالجيش أن معظم القوة النارية لحزب الله تم تدميرها

Lebanon 24
29-09-2024 | 15:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم الحالي على لبنان يأتي عقب رصد تحركات لحزب الله لإطلاق موجة واسعة من الصواريخ
lebanon 24
30/09/2024 01:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تم استهداف أكثر من 50 موقعا لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان في الموجة الثانية من الضربات
lebanon 24
30/09/2024 01:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حزب الله فشل في إطلاق رشقات صاروخية كثيفة بعد اغتيال نصر الله
lebanon 24
30/09/2024 01:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستبدأ قريبا عملية برية محدودة في لبنان
lebanon 24
30/09/2024 01:18:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:17 | 2024-09-29
17:59 | 2024-09-29
17:56 | 2024-09-29
17:53 | 2024-09-29
17:50 | 2024-09-29
17:48 | 2024-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24