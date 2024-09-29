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"القناة 12 الإسرائيلية": الفرصة كانت مواتية لاغتيال السنوار لكنها ألغيت خوفاً من المساس بالمختطفين

Lebanon 24
29-09-2024 | 17:44
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