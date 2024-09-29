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هرتسوغ: اغتيال نصر الله قرار استراتيجي ونحتاج عملية سياسية تفتح أفقا يغير المنطقة ويتيح تحالفات نتطلع إليها

Lebanon 24
29-09-2024 | 17:50
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