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وزير خارجية إسرائيل: لن نوقف النار في لبنان حتى يتم تنفيذ قرارات مجلس الأمن

Lebanon 24
30-09-2024 | 01:49
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