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عائلات الأسرى بغزة لنتنياهو: نذكرك بأن المختطفين لن يعودوا إلا عبر صفقة

Lebanon 24
30-09-2024 | 02:02
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