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رويترز عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: بوريل سيترأس اجتماعا استثنائيا غير رسمي لوزراء الخارجية لمناقشة التصعيد في لبنان

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:08
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