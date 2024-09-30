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البحصلي من وزارة الأشغال: همنا الأساسي إخراج البضائع من المرافىء خوفًا من حصول أي شيء وهناك شقين في الموضوع: الأمن الغذائي وأمن البضائع

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:28
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