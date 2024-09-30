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رئيس الحكومة لوزير خارجية فرنسا: مدخل الحل بوقف العدوان الاسرائيلي والعودة الى النداء الذي اطلقته الولايات المتحدة وفرنسا لوقف اطلاق النار

Lebanon 24
30-09-2024 | 04:25
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