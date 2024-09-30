Advertisement

أخبار عاجلة

قاسم: إسرائيل تختار القرى قرية قرية وتعتدي على المدنيين والهيئات الصحية وعلى كل الذين يسيرون ويمكثون في بيوتهم من الاطفال والنساء والشيوخ

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عددا من المقاتلين الذين تم رصدهم في منطقة قرية شبعا
lebanon 24
30/09/2024 16:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الشيخ نعيم قاسم: إسرائيل ارتبكت 3 جرائم حرب مؤلمة بالنسبة إلينا وهي تمثل أعلى درجات التوحش وقد استهدفت المدنيين والنساء والأطفال والصيدليات والبيوت
lebanon 24
30/09/2024 16:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينشر صورة لقادة حزب الله الذين قتلهم وعلى رأسهم نصر الله
lebanon 24
30/09/2024 16:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية النرويج: نندد بالغارة الإسرائيلية على منطقة آمنة في خان يونس ويجب أن تنتهي الحرب وعلى كل الأطراف حماية المدنيين (الميادين)
lebanon 24
30/09/2024 16:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:19 | 2024-09-30
09:10 | 2024-09-30
09:10 | 2024-09-30
09:06 | 2024-09-30
09:00 | 2024-09-30
08:53 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24