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قاسم: أميركا تدعم إسرائيل ولكن إذا كانت إسرائيل تعتقد أنها ستحقق الفوز بعدوانها فهي واهمة

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:08
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