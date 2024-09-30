قاسم: مسيرة السيد نصرالله هي مسيرة مستمرة وحزب الله مستمر بأهدافه وستتابع منظومة القيادة والسيطرة ما كان يتابعه نصرالله بالدقة نفسها والخطوات التي رسمها

Lebanon 24