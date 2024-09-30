قاسم: بعد اغتيال نصرالله عمليات المقاومة استمرت فتم ضرب أهداف بعمق 150 كلم واستمرينا باستهداف حيفا وما نقوم به هو الحد الأدنى كجزء من خطة متابعة المعركة

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