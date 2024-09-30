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قاسم: نحارب وفق هيكلية المقاومة وكل ما حصل أجرينا العمل اللازم لتحل البدائل وسنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:16
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