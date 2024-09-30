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ميقاتي من عين التينة: وضعت بري بالحركة الديبلوماسية التي قمت فيها في نيويورك وأكدنا على موقفنا الذي أطلقته في نيويورك وهو موافقتنا على النداء الصادر عن أميركا وفرنسا والاتحاد الاوروبي

Lebanon 24
30-09-2024 | 05:40
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