ميقاتي: أؤكد مجددا على هذا النداء لأنه مهم جدا ونحن في لبنان مستعدون لتنفيذ الـ1701 وفور وقف إطلاق النار مستعدون لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني

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