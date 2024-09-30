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الكرملين:القصف العشوائي على المناطق السكنية في لبنان سيؤدي حتما إلى كارثة إنسانية وهذا يثير قلقا عميقا لدى موسكو (الجزيرة)

Lebanon 24
30-09-2024 | 06:10
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