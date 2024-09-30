Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية: رئيس الوزراء واضح في أن المواطنين البريطانيين يجب أن يغادروا لبنان الآن (الشرق)

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: رئيس الوزراء نتنياهو يرفض المزاعم بأنه يعرقل صفقة الإفراج عن الرهائن لاعتبارات سياسية
lebanon 24
30/09/2024 16:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: بداية أدعوكم للوقوف وقفة صمت حداداً على روح الشهيد سماحة السيد حسن نصرالله وجميع الشهداء الذين سقطوا نتيجة حرب الابادة التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان
lebanon 24
30/09/2024 16:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء انتقلوا إلى مقرّ إجتماع لجنة الطوارئ الحكومية للاطلاع على الخطة المستجدة التي تقوم بها اللجنة لمواكبة أوضاع الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية
lebanon 24
30/09/2024 16:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أبلغ مجلس الوزراء أنه في ضوء التطورات الحاصلة سيتوجه الى نيويورك في خلال اليومين المقبلين لعقد سلسلة اجتماعات على أن يلقي وزير الخارجية عبدالله بو حبيب كلمة لبنان في الجمعية العمومية للامم المتحدة
lebanon 24
30/09/2024 16:30:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:28 | 2024-09-30
09:19 | 2024-09-30
09:10 | 2024-09-30
09:10 | 2024-09-30
09:06 | 2024-09-30
09:00 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24