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الكنيست يوافق على انضمام ساعر لحكومة نتنياهو وتعيينه وزيرا بلا حقيبة (العربية)

Lebanon 24
30-09-2024 | 07:43
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