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وزير البيئة ناصر ياسين لـmtv: فُتحت عدّة مراكز في مناطق الشمال ونعمل مع المنظّمات لتجهيزها من أجل استقبال النازحين
Lebanon 24
30-09-2024
|
08:48
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