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برلين ترسل طائرة عسكرية لإجلاء الموظفين الدبلوماسيين وعائلاتهم من لبنان (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:06
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