Advertisement

أخبار عاجلة

واشنطن بوست: إسرائيل أبلغت أميركا أنها تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في القريب العاجل (الشرق)

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سي بي إس" عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغتنا أن العملية البرية التي ستشنها على جنوب لبنان وشيكة وقد تبدأ الليلة
lebanon 24
30/09/2024 20:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد بشكل جدي لعملية برية في لبنان لكن القرار لم يتخذ بعد بشأنها
lebanon 24
30/09/2024 20:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مصادر إسرائيلية مطلعة: العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليه
lebanon 24
30/09/2024 20:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: تقديرات تشير إلى أن إسرائيل ستبدأ قريبا عملية برية محدودة في لبنان
lebanon 24
30/09/2024 20:44:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:04 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:20 | 2024-09-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:58 | 2024-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:23 | 2024-09-30
13:16 | 2024-09-30
13:14 | 2024-09-30
13:13 | 2024-09-30
13:10 | 2024-09-30
12:58 | 2024-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24