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وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو من قصر الصنوبر: جئت لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين اللبنانيين وفرنسا ستُقدم عشرة ملايين يورو كمساعدة للبنان

Lebanon 24
30-09-2024 | 10:36
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