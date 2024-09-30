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"سي بي إس" عن مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغتنا أن العملية البرية التي ستشنها على جنوب لبنان وشيكة وقد تبدأ الليلة

Lebanon 24
30-09-2024 | 12:14
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