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الخارجية الأميركية: ندعم وقف إطلاق نار في لبنان ويمكن للضغط العسكري تمكين الدبلوماسية وقد يجر عواقب غير مقصودة

Lebanon 24
30-09-2024 | 13:57
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