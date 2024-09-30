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"إن بي سي" عن مسؤول أميركي رفيع: العملية الإسرائيلية بلبنان قد تبدأ الليلة وتستمر أياما لا أسابيع ضمن نطاق محدود
Lebanon 24
30-09-2024
|
14:32
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