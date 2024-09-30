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غارة عنيفة جداً على الضاحية الجنوبية سمعت أصداؤها في مختلف مناطق بيروت والجوار

Lebanon 24
30-09-2024 | 17:16
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